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У Німеччині висунули звинувачення угрупованню, що планувало теракти

Новини » Надзвичайні події    26.06.2019 - 04:53
У Німеччині висунули звинувачення угрупованню, що планувало теракти
Ілюстративне фото (bundespolizei.de)

Члени "Революції Хемніц" планували "повстання з ознаками громадянської війни" в Берліні в жовтні 2018

Федеральна прокуратура Німеччини передала до суду справу проти правоекстремістського терористичного угруповання "Революція Хемніц", члени якої звинувачуються в тому, що у вересні 2018 року об'єдналися для скоєння терактів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно з інформацією джерел, звинувачення були висунуті на підставі аналізу протоколів чатів, виявлених у смартфонах підозрюваних.

На думку слідчих, члени угруповання планували в Берліні "повстання з ознаками громадянської війни".

Наголошується, що зараз у попередньому ув'язненні перебувають 8 чоловіків, більшість з яких вважаються ватажками банд скінхедів та неонацистів, що діють в регіоні Хемніца на сході Німеччини.

Кілька чоловіків за підозрою в створенні правої терористичної організації "Революція Хемніц" було затримано за дві доби до святкування 3 жовтня 2018 року Дня німецької єдності в Саксонії та Баварії, коли, за даними прокуратури, вони планували вчиняяти напади на іноземців і політичних опонентів.

Затримані також намагалися придбати вогнепальну зброю.

Нагадаємо,

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