У Німеччині офіційно заснували фонд для підтримки "Північного потоку-2"

В Німеччині офіційно заснували екологічний фонд, який покликаний для надання допомоги при будівництві російського газопроводу "Північний потік-2". Фонд "Захист клімату та навколишнього середовища MV" був створений на території федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.

Про це повідомив міністр енергетики Мекленбург-Передня Померанія Крістіан Пегель в інтерв'ю газеті Schweriner Volkszeitung.

"Фонд створений і живе власним життям", - сказав Пегель.

Він уточнив, що раніше місцевий Мін'юст видав відповідний дозвіл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фонд буде займатися закупівлею устаткування і будматеріалів, щоб вивести з-під можливих санкцій США інших підрядників проекту.

При цьому в німецькому парламенті розкритикували створення в Німеччині фонду для сприяння добудові газопроводу "Північний потік-2".

Зазначимо, сьогодні російська компанія "Газпром" допустила припинення реалізації або повне скасування проекту "Північний потік-2". Це може статися, якщо в європейських країнах відбудеться різка зміна політичної ситуації.