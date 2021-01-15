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У Бундестазі розкритикували фонд для добудови "Північного потоку-2"

П'ятниця 15 січня 2021 04:41
У Бундестазі розкритикували фонд для добудови "Північного потоку-2"
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Инна Собора

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Александер Ламбсдорфф розкритикував створення у Німеччині фонду "Захист клімату і довкілля МV". Фонд призначений для сприяння добудові газопроводу "Північний потік-2". "

Про це пише DW.

Ламбсдорфф наголосив, що у статуті фонду 99% стосується клімату та захисту навколишнього середовища.

"Але 99% грошей надходять безпосередньо від компанії Nord Stream 2 AG, яка належить "Газпрому"", - сказав депутат.

Він наголосив, що "Газпром" може сам визначати як кандидатуру керуючого директора фонду, так і принципи його господарської діяльності.

"Тобто, іншими словами, так, тут створена підставна організація. Вона має мало спільного зі справжнім екологічним фондом", - зазначив Ламбсдорфф.

Він також додав, що негайне продовження будівництва російського газогону є неправильним через роль Росії в конфлікті з Україною.

Раніше в Німеччині схвалили створення фонду, щоб добудувати "Північний потік-2".

РБК-Україна писало, що першу гілку "Північного потоку-2" планують добудувати в червні.

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