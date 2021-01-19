ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Германии официально учредили фонд для поддержки "Северного потока-2"

Автор: Игорь Литвиненко

В Германии официально учредили экологический фонд, который призван для оказания помощи при строительстве российского газопровода "Северный поток-2". Фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был создан на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Самые читаемые новости

Об этом сообщил министр энергетики Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью газете Schweriner Volkszeitung.

"Фонд создан и живет теперь собственной жизнью", - сказал Пегель.

Он уточнил, что ранее местный Минюст выдал соответствующее разрешение.

Напомним, ранее сообщалось, что фонд будет заниматься закупкой оборудования и стройматериалов, чтобы вывести из-под возможных санкций США других подрядчиков проекта.

При этом в немецком парламенте раскритиковали создание в Германии фонда для содействия достройке газопровода "Северный поток-2".

Отметим, сегодня российская компания "Газпром" допустила приостановку реализации или полную отмену проекта "Северный поток-2". Это может произойти, если в европейских странах произойдет резкая смена политической ситуации.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ГерманияСеверный поток-2