В Германии официально учредили фонд для поддержки "Северного потока-2"

В Германии официально учредили экологический фонд, который призван для оказания помощи при строительстве российского газопровода "Северный поток-2". Фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был создан на территории федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания.

Об этом сообщил министр энергетики Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью газете Schweriner Volkszeitung.

"Фонд создан и живет теперь собственной жизнью", - сказал Пегель.

Он уточнил, что ранее местный Минюст выдал соответствующее разрешение.

Напомним, ранее сообщалось, что фонд будет заниматься закупкой оборудования и стройматериалов, чтобы вывести из-под возможных санкций США других подрядчиков проекта.

При этом в немецком парламенте раскритиковали создание в Германии фонда для содействия достройке газопровода "Северный поток-2".

Отметим, сегодня российская компания "Газпром" допустила приостановку реализации или полную отмену проекта "Северный поток-2". Это может произойти, если в европейских странах произойдет резкая смена политической ситуации.