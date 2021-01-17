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Фонд для добудови "Північного потоку-2": посол закликає владу Німеччини втрутитися

Німеччина, Неділя 17 січня 2021 14:58
Фонд для добудови "Північного потоку-2": посол закликає владу Німеччини втрутитися
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (facebook.com oceanscanlimited)
Автор: Юлія Струк

Посол України у Німеччині Андрій Мельник розкритикував ідею створення "екологічного" Фонду для добудови "Північного потоку-2". Він закликав владу ФРН втрутитися у ситуацію.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Таке рішення нещодавно ухвалила прем’єр-міністр федеральної землі Мекленбург - Передня Померанія Мануела Швезіг. Фонд створять для добудови "Північного потоку-2" в обхід санкцій США.

Мельник підкреслив, що газопровід несе в собі величезну загрозу для переходу на відновлювальні джерела енергії, а також для європейської солідарності.

"Цей небачений досі газовий спектакль у Мекленбургу - Передній Померанії дуже нагадує ігри у наперстки та махлювання... У Шверіні (столиці землі, - ред.) публічно проповідують воду, а таємно п‘ють вино - точніше водку", - сказав посол.

Мельник заявив, що такі кроки влади зруйнували довіру та завдали неймовірної шкоди іміджу Німеччини.

Посол також закликав федеральний уряд негайно втрутитися у цю ситуацію і "показати земельній владі жовту картку».

Нагадаємо, раніше замглави фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі Александер Ламбсдорфф розкритикував створення у Німеччині фонду "Захист клімату і довкілля МV" для сприяння добудові газопроводу "Північний потік-2".

Як писало РБК-Україна, раніше в Німеччині схвалили створення фонду, щоб добудувати "Північний потік-2".

Так, першу гілку "Північного потоку-2" планують добудувати в червні.

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