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У Німеччині схвалили створення фонду, щоб добудувати "Північний потік-2"

Автор: Инна Собора

Парламент федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія (Німеччина) схвалив створення фонду "Захист клімату і довкілля МV". Фонд призначений для сприяння добудові газопроводу "Північний потік-2".

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Про це пише DW.

Фонд займатиметься закупівлею обладнання та будматеріалів, щоб вивести з-під можливих санкцій США інших підрядників проекту. На території цієї федеральної землі розташована берегова інфраструктура газогону.

Влада Мекленбурга-Передньої Померанії називає російський газопровід важливим з точки зору економіки. Оскільки США погрожують компаніям, які беруть участь у будівництві, санкціями, фонд повинен мати можливість отримувати матеріали та устаткування для цих компаній, не наражаючись на санкції.

Заявлена мета фонду - завершення будівництва газогону та підтримка енергетичної реформи в Німеччині, в рамках якої природний газ відіграє роль "перехідного енергоносія" в період, коли потужностей з відновлюваних джерел замало, щоб компенсувати нестачу енергопостачання за одночасної відмови від атомних і вугільних електростанцій.

Нагадаємо, напередодні данське енергетичне агентство (DEA) підтвердило початок укладання труб на недобудованій ділянці "Північного потоку - 2" у водах Данії з 15 січня.

РБК-Україна писало, що 26 грудня російське судно "Фортуна" покинуло будівництво газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини. Судно повернулося в німецький порт Вісмар.

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