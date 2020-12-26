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Російське судно покинуло будівництво "Північного потоку-2" і повертається до порту

Німеччина, Субота 26 грудня 2020 18:34
Російське судно покинуло будівництво "Північного потоку-2" і повертається до порту
Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2.com by Paul Langrock)
Автор: Роман Тверденко

Російське судно "Фортуна", за допомогою якого прокладають труби, покинуло будівництво газопроводу "Північний потік-2" повертається в німецький порт Вісмар. Причини повернення корабля на стоянку невідомі.

Про це свідчать дані Marine Traffic.

Судно знаходилося в німецькому порту з кінця вересня, а на початку грудня вирушило у води Німеччини на будівництво "Північного потоку-2", де 11 грудня відновилися роботи.

Вранці 26 грудня судно покинуло будівництво і зараз йде в бік Вісмара.

За планом корабель мав взяти участь у прокладанні 2,6 кілометра кожної з ниток трубопроводу на глибину 30 метрів.

На цьому тижні повідомлялося, що Сполучені Штати Америки в найближчі тижні введуть нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Вашингтон закликає європейських союзників і приватні компанії припинити допомагати будівництву газопроводу.

Нагадаємо, на початку грудня Росія відновила будівництво "Північного потоку-2", яке було зупинено через американських санкцій. Іноземна компанія, яка прокладала трубопровід, через санкцій відмовилася продовжувати роботу.

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