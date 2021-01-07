В Германии одобрили создание фонда, чтобы достроить "Северный поток-2"

Парламент федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания (Германия) одобрил создание фонда "Защита климата и окружающей среды MV". Фонд предназначен для содействия достройке газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет DW.

Фонд будет заниматься закупкой оборудования и стройматериалов, чтобы вывести из-под возможных санкций США других подрядчиков проекта. На территории этой федеральной земли расположена береговая инфраструктура газопровода.

Власти Мекленбурга-Передней Померании называют российский газопровод важным с точки зрения экономики. Поскольку США угрожают компаниям, которые участвуют в строительстве, санкциями, фонд должен иметь возможность получать материалы и оборудование для этих компаний, не нарываясь на санкции.

Заявленная цель фонда - завершение строительства газопровода и поддержка энергетической реформы в Германии, в рамках которой природный газ играет роль "переходного энергоносителя" в период, когда мощностей из возобновляемых источников мало, чтобы компенсировать недостаток энергоснабжения за одновременного отказа от атомных и угольных электростанций.

Напомним, накануне датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило начало укладки труб на недостроенном участке "Северного потока - 2" в водах Дании с 15 января.

РБК-Украина писало, что 26 декабря российское судно "Фортуна" покинуло строительство газопровода "Северный поток-2" в водах Германии. Судно вернулось в немецкий порт Висмар.