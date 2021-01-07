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Будівництво "Північного потоку-2" відновлять після річної паузи

Четвер 07 січня 2021 17:15
Будівництво "Північного потоку-2" відновлять після річної паузи
Фото: Північний потік (nord-stream2.com)
Автор: Олександр Білоус

Данське енергетичне агентство (DEA) підтвердило початок укладання труб на недобудованій ділянці "Північного потоку - 2" у водах Данії з 15 січня. Раніше цю дату повідомили в Данському морському управлінні.

Про це повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на повідомлення данського регулятора.

"Вчора Данське енергетичне агентство отримало графік подальшого будівництва "Північного потоку - 2. "Роботи по прокладанню газопроводу планується відновити данських водах 15 січня 2021 року", - заявили в DEA.

Раніше про початок укладання незавершеної ділянки газопроводу 15 січня повідомляло Данське морське управління.

Нагадаємо, на початку січня Росія знову направила до данського острова Борнхольм своє судно, здатне продовжити укладання труб газопроводу "Північний потік-2". Судно "Академік Черський" прибуло в район будівництва, кинутого більше року тому.

Нагадаємо, 1 січня, сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджету на 2021 рік. Він включає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проектів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" в районі данського острова Борнхольм було зупинено у грудні 2019 року після введення санкцій США.

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