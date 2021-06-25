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У Єгипті частково обвалився житловий будинок, під завалами є люди

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Олександрія, П'ятниця 25 червня 2021 20:39
У Єгипті частково обвалився житловий будинок, під завалами є люди Фото: в Єгипті частково обвалився житловий будинок (twitter.com/Donia_Alyoum)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 25 червня, в єгипетському місті Олександрія сталося часткове обвалення житлового будинку. Під завалами знаходяться люди.

Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.

За інформацією силових структур, повністю обвалився один з прольотів будівлі. Рятувальникам вдалося витягти живими з-під уламків чотирьох осіб, пошуки ще кількох сімей тривають.

Видання зазначає, що через застарілі конструкції власникам будинку ще кілька років тому було виписано Припис на знесення будівлі.

Фото: в Єгипті частково обрушився житловий будинок (twitter.com/AlMasryAlYoum)

Нагадаємо, в ніч на 24 червня багатоповерховий житловий будинок обрушився в передмісті Майамі. Президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді.

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