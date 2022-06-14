У Німеччині назвали терміни поставок перших гаубиць Україні

"Навчання на Panzerhaubitze 2000 скоро буде завершено, щоб його можна було використовувати в бою на Україні", - сказала вона.

При цьому міністр не повідомила подробиць про те, коли гаубиці будуть відправлені в Україну.

"Перші гаубиці будуть поставлені Україні, коли завершиться підготовка, і вона буде відповідальна за їх поставку", - заявила вона, додавши, що не буде оголошувати ні дату, ні маршрути транспортування з міркувань безпеки.

Panzerhaubitze 2000 є одним з найпотужніших артилерійських знарядь на озброєнні Бундесверу і може вражати цілі на відстані 40 км.