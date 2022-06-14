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У Німеччині назвали терміни поставок перших гаубиць Україні

Фото: Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт (flickr.com/o2de)
Автор: Валерія Поліщук

Навчання українських військ на німецьких гаубицях Panzerhaubitze 2000 скоро буде завершено, що відкриє шлях до використання цієї зброї на війні в Україні.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Навчання на Panzerhaubitze 2000 скоро буде завершено, щоб його можна було використовувати в бою на Україні", - сказала вона.

При цьому міністр не повідомила подробиць про те, коли гаубиці будуть відправлені в Україну.

"Перші гаубиці будуть поставлені Україні, коли завершиться підготовка, і вона буде відповідальна за їх поставку", - заявила вона, додавши, що не буде оголошувати ні дату, ні маршрути транспортування з міркувань безпеки.

Panzerhaubitze 2000 є одним з найпотужніших артилерійських знарядь на озброєнні Бундесверу і може вражати цілі на відстані 40 км.

Нагадаємо, Федеральний уряд Німеччини пообіцяв Україні поставки важкого озброєння, але заявив, що про графіки передачі говорити зараз складно.

Додамо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецький уряд блокує поставки бойових машин піхоти (БМП) "Мардер" Україні.

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