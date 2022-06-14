В Германии назвали сроки поставок первых гаубиц Украине

"Обучение на Panzerhaubitze 2000 скоро будет завершено, чтобы его можно было использовать в бою на Украине", - сказала она.

При этом министр не сообщила подробностей о том, когда гаубицы будут отправлены в Украину.

"Первые гаубицы будут поставлены Украине, когда завершится подготовка, и она будет ответственна за их поставку", - заявила она, добавив, что не будет оглашать ни дату, ни маршруты транспортировки из соображений безопасности.

Panzerhaubitze 2000 является одним из самых мощных артиллерийских орудий на вооружении Бундесвера и может поражать цели на расстоянии 40 км.