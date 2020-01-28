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"Газпром" озвучив плани щодо експорту газу та щодо "Північного потоку-2"

Новини » Економіка     28.01.2020 - 14:06
"Газпром" озвучив плани щодо експорту газу та щодо "Північного потоку-2"

Поставки газу будуть збережені на колишньому рівні, а "Північний потік-2" добудований

Російський газовий монополіст "Газпром" прогнозує, що його експорт залишиться стабільним в середньостроковій перспективі. Про це сказала заступник голови правління "Газпрому" Олена Бурмістрова, передають російські ЗМІ.

Як зазначила представник "Газпрому", у 2019 році компанія експортувала в далеке зарубіжжя 199,3 млрд кубометрів газу (у тому числі 0,4 млрд кубометрів в Китай), що на 1,5% менше, ніж у 2018 році.

"У середньостроковій перспективі ми очікуємо, що поставки збережуться на рівні минулих років, з коригуванням на погодні умови", - повідомив Бурмістрова.

За її словами, "Газпром" планує добудувати газопровід "Північний потік-2", який готовий на 94%.

Нагадаємо, російський газовий монополіст "Газпром" прогнозував середню експортну ціну на свій газ в Європі у 2019 році на рівні 230-250 доларів за 1 тис. кубометрів при ціні 245,5 доларів у 2018 році.

Нагадаємо, в Україні середня митна вартість імпортного природного газу у грудні 2019 року склала 176,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. Порівняно з груднем 2018 року ціна імпортного газу знизилася на 46,3%.

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