У Німеччині МОЗ без тендеру купувало маски у компанії чоловіка міністра
Журналісти тижневика Der Spiegel оприлюднили розслідування, згідно з яким минулого року Міністерство охорони здоров'я Німеччини придбало 570 тисяч масок FFP2 у компанії Burda GmbH. Берлінський офіс медіакомпанії очолює чоловік міністра охорони здоров'я Єнса Шпана Даніель Функе.
Про це повідомляє DW.
Вказано, що в основу матеріалу видання лягли передані урядом в Бундестаг документи щодо проведення держзакупівель.
При цьому в самому міністерстві й у компанії Burda запевняють, що жодних правових норм під час укладення й виконання угоди не порушували.
"У квітні 2020 року правління Hubert Burda Media запропонувало допомогу міністерству охорони здоров'я в закупівлі масок, саме тоді, коли німецький уряд терміново шукав захисні маски", - підкреслив речник компанії.
У МОЗ зазначають, що "контракт з Burda GmbH було укладено й оформлено після отримання пропозицій згідно зі стандартною процедурою за ринковими цінами".
У розслідуванні наголошується, що згадана в переданих Бундестагу документах угода зазначена як так звана пряма закупівля, тобто її узгодили безпосередньо між МОЗ ФРН і компанією без попередньої процедури тендеру.
Ціна масок становила 1,73 долара США за штуку. Маски передали представникам МОЗ ФРН у Шанхаї 17 квітня 2020 року. Міністерство взяло на себе транспортування цієї партії до Німеччини повітряним транспортом й супровідні витрати.
У компанії запевняють, що під час передачі масок відомству жодних націнок не було, тобто МОЗ Німеччини придбало ці захисні маски за тою ж ціною, що перед цим придбала Burda.
У квітні 2020-го перед німецьким відомством стояло завдання терміново закупити захисні маски FFP2, які у ФРН стали дефіцитними. Щоб пришвидшити поставки, Єнс Шпан звернувся до послуг різноманітних приватних компаній, у тому числі й Volkswagen, Lufthansa і BASF. Їх завданням було якомога швидше придбати маски FFP2 на азійському ринку в інтересах уряду ФРН.
Крім того, розслідування видання Die Zeit показало, що минулого квітня компанія Fiege, близька до партії Християнсько-демократичний союз, членом якої є і сам очільник МОЗ ФРН, була уповноважена на перевезення захисник масок з Китаю до Німеччини. При цьому пропозиціями інших компаній, котрі були готові надавати аналогічні послуги, міністерство знехтувало.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2020 року Німеччина анонсувала намір створити національний резерв найважливіших медичних товарів. Серед них будуть захисні маски, апарати штучної вентиляції легенів та медикаментів.
Як писало РБК-Україна, канцлер Німеччини Ангела Меркель виступає за продовження локдауну в країні. Локдаун можуть продовжити на весь квітень.