ru ua
Ср, 22 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Вирішує тільки Україна". Шольц проти мирного договору на умовах Путіна

Новость на русском →
Берлін, Середа 22 червня 2022 19:18
"Вирішує тільки Україна". Шольц проти мирного договору на умовах Путіна Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина виступає проти мирного договору між Україною та Росією на умовах російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца.

"Україна, і тільки Україна вирішує, що їм підходить. Нічого про Україну без України! Ми далекі від переговорів, тому що Путін вірить у продиктований мир. Тим важливіше, щоб ми неухильно трималися курсу", - заявив лідер Німеччини.

Шольц наголосив, що Євросоюз, НАТО та країни "Великої сімки" повинні послати чітке повідомлення про те, що демократії світу "стоять разом у боротьбі проти імперіалізму Путіна".

"Але також у боротьбі з голодом і бідністю, з кризою охорони здоров’я та зміною клімату", - додав він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що ніхто не зможе за спиною Києва домовитися про мир з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Олаф Шольц Германия Війна Росії проти України
NEWS
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі