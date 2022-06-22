"Вирішує тільки Україна". Шольц проти мирного договору на умовах Путіна

Німеччина виступає проти мирного договору між Україною та Росією на умовах російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца .

"Україна, і тільки Україна вирішує, що їм підходить. Нічого про Україну без України! Ми далекі від переговорів, тому що Путін вірить у продиктований мир. Тим важливіше, щоб ми неухильно трималися курсу", - заявив лідер Німеччини.

Шольц наголосив, що Євросоюз, НАТО та країни "Великої сімки" повинні послати чітке повідомлення про те, що демократії світу "стоять разом у боротьбі проти імперіалізму Путіна".

"Але також у боротьбі з голодом і бідністю, з кризою охорони здоров’я та зміною клімату", - додав він.