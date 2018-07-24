Спецслужба Німеччини звинуватила Москву в шпигунстві проти Берліна

Федеральна служба захисту Конституції ФРН звинуватила Росію, Китай і Іран в шпигунстві

Федеральна служба захисту Конституції Німеччини звинуватила Росію, Китай і Іран в шпигунстві стосовно Берліна. Про це йдеться у щорічному звіті відомства.

У документі повідомляється, що спецслужби Росії вклали багато фінансових і організаційних ресурсів для діяльності проти Німеччини. Відомство підкреслює, що такі атаки зачіпають всі сфери, включаючи політику та економіку.

"З використанням кіберпростору масштаби зросли в багато разів", - додали в німецькій спецслужбі.

Федеральна служба захисту Конституції Німеччини повідомила, що основні зусилля російських сил зосереджені на зовнішній політиці Німеччини та її спілках по НАТО і Європейському союзу.

Зазначено, що серед засобів, які використовуються Росією для пропаганди в Німеччині, віднесли соціальні мережі, спонсоровані державою фонди та інститути, а також російські державні ЗМІ, включаючи телеканали, радіостанції та інтернет-видання.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас звинуватив Росію в кібератаці на своє міністерство та заявив, що вона повинна змінити свою поведінку.



