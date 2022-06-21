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Європа запроваджує надзвичайні плани щодо переходу на вугілля, - ЗМІ

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Брюссель, Вівторок 21 червня 2022 14:15
Європа запроваджує надзвичайні плани щодо переходу на вугілля, - ЗМІ фото: Європа розробляє надзвичайні плани щодо переходу на вугілля (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Європи ввели в дію надзвичайні плани, які можуть призвести до нормування поставок природного газу і сигналізують про повернення до використання вугільних джерел енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Російський "Газпром" скоротив поставки природного газу по газопроводу "Північний потік" до Німеччини - який також йде в решту Європи - більш ніж наполовину з минулого тижня, посилаючись на затримку обладнання в Канаді в результаті санкцій через війну в Україні.

Минулого тижня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявили, що дії "Газпрому" були політично мотивовані, але Москва наполягає на тому, що це технічна причина.

"У нас є газ, він готовий до постачання, але європейці повинні повернути обладнання, яке має бути відремонтоване відповідно до їхніх зобов'язань", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Європейський Союз залежить від Росії приблизно на 40% в поставках природного газу і, попри введення заборони на імпорт нафти і вугілля, він не прийняв ніяких рішень щодо обмеження закупівель газу.

У понеділок Нідерланди і Данія заявили, що вони працюють над планами дій в надзвичайних ситуаціях, пов'язаних з перебоями в поставках енергоносіїв.

У Нідерландах влада буде планувати і попереджати населення в разі перебоїв з поставками газу, хоча неясно, як буде нормуватися газ у разі реальної нестачі.

Тим часом енергетичне агентство Данії повідомило, що в разі загострення ситуації природний газ буде нормований і обмежений для деяких промислових користувачів, щоб споживачі могли мати зимове опалення.

Італія розглядає можливість оголошення режиму підвищеної готовності в сфері енергетики після того, як в понеділок поставки з Росії енергетичному гіганту Eni на шостий день виявилися нижче запитуваних. В умовах надзвичайного стану Італія може почати нормувати поставки газу промисловим споживачам.

Німеччина і Австрія вже привели в дію надзвичайні плани, які в кінцевому підсумку можуть призвести до нормування газу.

Нагадаємо, раніше "Газпром" заявив, що різко знизить поставки газу "Північним потоком-1" через затримку з ремонтом агрегатів компанією Siemens.

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