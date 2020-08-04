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"Газпром" може відновити прокладання "Північного потоку-2" в Данії

Данія, Вівторок 04 серпня 2020 12:08
"Газпром" може відновити прокладання "Північного потоку-2" в Данії
Фото: укладання труб "Північного потоку-2" (nord-stream2.com)
Автор: РБК-Україна

У Данії не оскаржили дозвіл використовувати спецсуду для прокладки газопроводу

У Данську апеляційну раду з питань енергетики не надійшло скарг на дозвіл використовувати суди з якорями при будівництві газопроводу "Північний потік-2". Таким чином "Газпром" може продовжити укладання на незакінченій ділянці газопроводу до південно-сходу від острова Борнхольм.

Про це повідомляє ТАСС.

"Датська апеляційна рада з питань енергетики не отримував ніяких апеляцій на рішення ДЕА (Датське енергетичне агентство) від 6 липня 2020 року, що дозволяє Nord Stream 2 AG використовувати суди з якорями", - повідомили в апеляційному раді.

Відзначимо, для завершення газопроводу залишилось прокласти 160 км труб у водах Данії. У разі завершення будівництва газопроводу Росія повністю припинить транзит газу через Україну.

Раніше РБК-Україна, що будівництво "Північного потоку-2" можна буде відновити на початку серпня, оскільки в цей період закінчується термін подачі апеляції на дозвіл ДЕА проводити роботи з використанням суден з якорями.

Зазначимо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" було зупинено в кінці 2019 року після введення санкцій США.

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