Герасимова хотят снять? "АТЕШ" узнал детали о перестановках в Генштабе РФ

Так, источники "АТЕШ" из российской группировки войск "Днепр" сообщают, что начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проходит военно-врачебную экспертизу в Москве.

"Пока что это на уровне слухов, но информация поступила от нескольких различных источников. Герасимов - главный стратег вторжения в Украину, бессменный начальник Генштаба ВС РФ и личный друг Путина. Формально ВВЭ - стандартная процедура. Но если её проходит ключевая фигура российской военной машины - это уже серьезный сигнал", - считают партизаны

Они не исключают, что в верхушке командования готовятся серьезные перестановки или система ищет способ "мягко списать" тех, кто провалил наступление.

"В офицерской курилке штаба группировки "Днепр» обсуждают двух возможных кандидатов на пост начальника Генштаба - командующего ВДВ генерала Теплинского и командующего Центральным военным округом генерала Мордвичева", - говорят в "АТЕШ".

При этом партизаны не берутся утверждать с полной уверенностью, насколько это основано на реальных инсайдах.

"Возможно, это и просто разговоры в курилке, но люди с таким уровнем допуска редко болтают без повода", - резюмируют в партизанском движении.