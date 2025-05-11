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Герасимова хочуть зняти? "АТЕШ" дізнався деталі про перестановки в Генштабі РФ

Фото: начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов проходить військово-лікарську експертизу. При цьому у "верхівці" окупантів уже обговорюють кандидатів на його місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Так, джерела "АТЕШ" із російського угруповання військ "Дніпро" повідомляють, що начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов проходить військово-лікарську експертизу в Москві.

"Поки що це на рівні чуток, але інформація надійшла від кількох різних джерел. Герасимов - головний стратег вторгнення в Україну, беззмінний начальник Генштабу ЗС РФ і особистий друг Путіна. Формально ВЛЕ - стандартна процедура. Але якщо її проходить ключова фігура російської військової машини - це вже серйозний сигнал", - вважають партизани.

Вони не виключають, що у верхівці командування готуються серйозні перестановки або система шукає спосіб "м'яко списати" тих, хто провалив наступ.

"В офіцерській курилці штабу угруповання "Дніпро" обговорюють двох можливих кандидатів на посаду начальника Генштабу - командувача ВДВ генерала Теплинського і командувача Центрального військового округу генерала Мордвічева", - кажуть в "АТЕШ".

При цьому партизани не беруться стверджувати з повною упевненістю, наскільки це ґрунтується на реальних інсайдах.

"Можливо, це і просто розмови в курилці, але люди з таким рівнем допуску рідко базікають без приводу", - резюмують у партизанському русі.

 

Що відомо про Герасимова

Валерій Герасимов - начальник Генштабу Збройних сил РФ, перший заступник міністра оборони РФ з 9 листопада 2012 року.

У січні 2023 року Герасимова призначили командувачем окупаційних військ в Україні замість Сергія Суровікіна для того, щоб залагодити безлад у російській армії.

Ще тоді в британській розвідці звертали увагу на те, що Герасимов звільняє здібних генералів РФ, вибудовуючи ієрархію під себе.

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