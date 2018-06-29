Геращенко: Україна перевірятиме громадянство осіб, відвідати яких просить Москалькова

Геращенко заявила, що серед 50 осіб зі списку Москалькової півтора десятки українців, що воювали на Донбасі чи готували теракти

Україна перевірятиме громадянство осіб, відвідати яких просить російський омбудсмен Тетяна Москалькова. Про це у Facebook повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко.

"Я уважно проаналізувала той список, з яким через дипломатичну ноту МЗС РФ звернулося до нашого МЗС з проханням допустити Москалькову. Серед 50 прізвищ - півтора десятки українців, що воювали на Донбасі чи готували теракти. Чи означає це, що в них подвійне громадянство, як у Вишинського? Будемо тепер перевіряти", - написала вона.

Так Геращенко відреагувала на заяву Москалькової щодо того, що українського омбудсмена Людмилу Денісову не пускають по українського політв'язня Олега Сенцова через те, що у неї українське громадянство, а у Сенцова нібито російське.

Нагадаємо, раніше Москалькова заявила, що "незрозумілі дії" уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової, яка "в ультимативній формі і з агресивним настроєм" намагалася потрапити до політв'язня Олега Сенцова "викликають надзвичайну стурбованість".