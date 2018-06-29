Геращенко: Украина будет проверять гражданство лиц, посетить которых просит Москалькова

Геращенко заявила, что среди 50 человек из списка Москальковой полтора десятка украинцев, которые воевали на Донбассе или готовили теракты

Украина будет проверять гражданство лиц, посетить которых просит российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

"Я внимательно проанализировала тот список, с которым через дипломатическую ноту МИД РФ обратился в наш МИД с просьбой допустить Москалькову. Среди 50 фамилий - полтора десятка украинцев, которые воевали на Донбассе или готовили теракты. Означает ли это, что у них двойное гражданство, как у Вышинского? Будем теперь проверять", - написала она.

Так Геращенко отреагировала на заявление Москальковой относительно того, что украинского омбудсмена Людмилу Денисову не пускают к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову из-за того, что у нее украинское гражданство, а у Сенцова якобы российское.

Напомним, ранее Москалькова заявила, что "непонятные действия" уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой, которая "в ультимативной форме и с агрессивным настроем" пыталась попасть к политзаключенному Олегу Сенцову "вызывают чрезвычайную обеспокоенность".