Геращенко розповіла про результати переговорів в Мінську

Україна закликала Росію до діалогу щодо обміну заручниками

В ходе встречи рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, которая прошла сегодня в Минске, Украина в очередной раз призвала Российскую Федерацию прийти к согласию относительно обмена заложниками. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Геращенко.

По словам Геращенко, украинские представители в ТКГ и всех группах отметили, что во время дебатов в Совбезе Россию назвали агрессором и оккупантом и положили на нее полную ответственность за невыполнение минских соглашений, нарушение режима тишины, блокирование гуманитарных и вопросов безопасности и освобождения заложников".

"Относительно заложников. На ТКГ мы повторить требование - немедленное освобождение военнопленных моряков без всяких предусловий", - говорится в сообщении.

Геращенко отметила, что Украина еще раз передала РФ предложение забрать 25 своих граждан и предложили различные форматы увольнения: широкий 25/25 (россиян на политзаключенных Кремля), и 19/72, предложили несколько других форматов.

"Как РФ не готова забрать всех своих, предложили несколько узких форматов, чтобы разблокировать процесс - начать с увольнения тех, кто нуждается в мед лечение", - написала она.

Геращенко отметила, что Украина также готова передать трех россиян из списка 25 российским консулам в обмен на наших военных, что 4 года удерживают в Донецке - C. Глондаря, В. Коринькова, Б. Пантюшенка, но и на это РФ не дает согласия.

"Обратились к Послу Фришу с призывом немедленно посетить заложников на оккупированных территориях и приложить все усилия, чтобы наладить систематическую передачу писем и возможность звонить родным. Надеюсь, в скором времени такой визит в Луганск произойдет.", - добавила Геращенко.

Отметим, в Минске (Беларусь) сегодня состоялась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

До этого представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила, что российская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске отказалась обсуждать обмен заложниками.