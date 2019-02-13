У Мінську проходить зустріч підгруп ТКГ

Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/belarusmid)

У Мінську обговорюють врегулювання ситуації на Донбасі

У Мінську (Білорусь) розпочалася зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter Міністерства закордонних справ Білорусі.

"В Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, спецпредставник ОБСЄ тристоронньої контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Мартін Сайдик за підсумками переговорів, які відбулися 30 січня, підкреслив свою відданість мінським угодам.

До цього представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко заявила, що російська сторона в ході засідання тристоронньої контактної групи в Мінську відмовилася обговорювати обмін заручниками.

РБК-Україна писало, що українська делегація на дебатах у Парламентській Асамблеї Ради Європи заявила про готовність обміняти 25 засуджених в Україні росіян на українських політв'язнів в РФ.