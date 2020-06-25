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У МВС заявили про "системну дискредитацію" Авакова з 2014 року

Новини » Політика     25.06.2020 - 08:32
У МВС заявили про "системну дискредитацію" Авакова з 2014 року
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Ще в 2014 році хотіли змістити Авакова

Заступник голови Міністерства внутрішніх справ (МВС) Антон Геращенко заявив, що міністра внутрішніх справ Арсена Авакова намагалися дискредитувати ще з 2014 року. За його словами, через це в суспільстві створено таке сприйняття, що Аваков - це погано.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Геращенко розповів, що ще навесні 2014 року, коли обрали нового президента, перше що той запропонував - прибрати Аваков з поста міністра внутрішніх справ.

"Хай він стане міністром економіки, міністром фінансів, ким завгодно, тільки не головою МВС", - розповів він, що говорив Петро Порошенко.

За його словами, тоді президент говорив: візьміть собі десять міністерських портфелів, та тільки дайте мені МВС. Однак, цього не сталося і почалася "системна дискредитація".

"Як говорив мені один мій товариш, який добре знає Порошенка, якби тоді, восени 2014 року, Аваков б пішов, і у Порошенка в руках виявилося ще й МВС, всі силові важелі, то Порошенко б до кінця свого терміну не досидів би", - додав Геращенко.

Нагадаємо, Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ вже 6 з половиною років.

РБК-Україна писало, що в розпал масштабних акцій протесту міністр внутрішніх справ Аваков пропонував піти у відставку.

Зазначимо, відставка глави МВС можлива тільки в тому випадку, якщо це рішення буде виходити від президента.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Порошенко ПетроАрсен Аваков
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