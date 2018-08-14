Сенцов має сам написати прохання про помилування, - Адміністрація Путіна

Адміністрація президента Росії відповіла на прохання матері Олега Сенцова про помилування

Український політв'язень Олег Сенцов має самостійно звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилуванні для початку відповідної процедури. Про це йдеться у відповіді матері Сенцова від Управління з забезпечення конституційних прав громадян при Адміністрації президента РФ, повідомляє "Громадське".

У російському відомстві заявили, що прохання матері Олега Людмили Сенцової спрямували до тимчасового виконувача обов’язків губернатора Ямало-Ненецького округу для його попереднього розгляду.

"Разом з тим пояснюємо, що відповідно до Положення про порядок розгляду клопотань про помилування в Російській Федерації... процедура помилування починається з особистого клопотання засудженого про помилування, в якій він звертається до президента РФ у письмовій формі через адміністрацію виправної установи, де він відбуває покарання", - йдеться у документі.

Крім того, зазначено, що після того, як засуджений напише клопотання про помилування, його мають спрямувати до комісії з питань помилування та під час його розгляду "враховуються клопотання інших осіб (у тому числі родичів)".

Також у відповіді йдеться, що остаточне рішення про помилування ухвалює президент Росії.

Фото: відповідь на прохання матері про помилування Сенцова

Сестра Сенцова Наталія Каплан сказала, що її брат точно не писатиме прохання про помилування.

"Ми з адвокатом будемо думати, що робити далі. Олег однозначно не буде писати прохання про помилування. Можу сказати, що така відповідь свідчить про те, що Олега відпускати не збираються. Вони досі називають його громадянином Росії і дали зрозуміти, що прохання матері не спрацювало", - вважає Каплан.

Нагадаємо, 10 серпня звернення матері українського політв'язня Олега Сенцова про помилування сина було передане для розгляду Комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу Російської Федерації.