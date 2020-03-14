Геращенко: карати треба тих, хто вивозить медичні маски, а не тих, хто хворіє

Фото: Ірина Геращенко (eurosolidarity.org)

"Європейська солідарність" не підтримує кримінальну відповідальність проти хворих

Влада провалила роботу по боротьбі з розповсюдженням коронавірусу, не перешкодила вивезенню з країни медичних та захисних засобів, а тепер намагається залякувати людей кримінальною відповідальністю за зараження інших вірусом та недотримання карантину. Про це на своїй сторінці в Facebook написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, передає РБК-Україна.

"З уряду йдуть пропозиції ввести кримінальну відповідальність за зараження інших і недотримання карантину. Не ставлю під сумнів необхідність відповідального ставлення громадян до свого здоров‘я і оточуючих, до важливості самоізоляції при перших симптомах захворювання і неприпустимості легковажності. Але - кримінальна відповідальність "за зараження" в країні, де влада втратила два місяці на кадрові шоу і спектакль "обсервація" з кружлянням літака. В країні, де немає в достатній кількості тестів, масок і апаратів вентиляції легенів - це чергове перекладання відповідальності і "полювання на відьом", - сказала Геращенко.

Політик зауважила, що влада мала заздалегідь подбати про комунікаційну кампанію і профілактичні заходи.

"Сьогодні уряд бахвалиться, що виділив 100 млн грн на закупівлю захисних засобів - це на всю країну. Для прикладу, на боротьбу з короновірусом Дніпро виділив 98 млн, Київ 40 млн, Одеса 13 млн грн", - порівняла Геращенко.

Геращенко переконана, в той час, як влада "фонтанує ідеями чергових посадок", ситуація з тестами в регіонах - катастрофічна.

"Партійні осередки "Європейської солідарності" звернулися до місцевих органів влади з вимогою надати інформацію, чи доставлені в регіони тести. На моїй рідній Черкащині ситуація незадовільна. За інформацією обласного партійного осередку в самих Черкасах тестів в широкому вжитку немає, підозрілі випадки перевіряють через Державний лабораторний центр України, днями закуплять додаткові тести на 70 тис. грн для інфекційної лікарні. В Умані провели спеціальну сесію і виділили 700 тис. грн. на протидію. В місті є 25 тестів, будуть закуповувати ще. Чорнобай – виділили 442 тис. грн, Канів – 100 тис. грн. У Ватутіному, Корсунь-Шевченківському, Каневі, Шполі, Звенигородці, Чорнобаї, Золотоноші наразі тести тільки чекають", - повідомила Геращенко.

За її словами, "Європейська солідарність" підтримає ініціативу штрафів за недотримання карантину і навмисне зараження інших через легковажність, але не підтримаємо кримінальну відповідальність проти хворих.

"До кримінальної відповідальності треба притягати тих, хто вивозить маски, й тих, хто місяць тому створив в уряді бутафорський штаб по боротьбі з корновірусом, але нічого не зробив для вирішення проблем з тестами, дезінфекційними засобами і апаратами вентиляції легенів, хто провалив інформаційну, комунікаційну, роз’яснювальну кампанії, хто взагалі не займається регіонами і тільки вчора, нарешті, зібрав РНБО", - резюмувала вона.

Нагадаємо, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі сьогодні перевищила 150 тисяч.

13 березня в Україні було зафіксовано перший летальний випадок від коронавірусу COVID-19. Жертвою стала 71-річна жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі.

Всього в Україні офіційно підтверджено 3 випадки захворювання коронавірусом - два в Чернівецькій області та один у Житомирській.