Геращенко: наказывать надо тех, кто вывозит медицинские маски, а не тех, кто болеет

Фото: Ирина Геращенко (eurosolidarity.org)

"Европейская солидарность" не поддерживает уголовную ответственность в отношении больных

Власть провалила работу по борьбе с распространением коронавируса, не помешала вывозу из страны медицинских и защитных средств, а теперь пытается запугивать людей уголовной ответственностью за заражение других вирусом и несоблюдение карантина. Об этом на своей странице в Facebook написала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, передает РБК-Украина.

"Из правительства идут предложения ввести уголовную ответственность за заражение других и несоблюдение карантина. Не ставлю под сомнение необходимость ответственного отношения граждан к своему здоровью и окружающих, к важности самоизоляции при первых симптомах заболевания и недопустимость легкомыслия. Но - уголовная ответственность за "заражение" в стране, где власть потеряла два месяца на кадровые шоу и спектакль "обсервации" с кружением самолета. В стране, где нет в достаточном количестве тестов, масок и аппаратов вентиляции легких - это очередное перекладывание ответственности и "охоты на ведьм", - сказала Геращенко.

Политик подчеркнула, что власть должна была заранее позаботиться о коммуникационную кампанию и профилактические мероприятия.

"Сегодня правительство бахвалиться, что выделило 100 млн грн на закупку защитных средств - это на всю страну. Для примера, на борьбу с короновирусом Днепр выделил - 98 млн, Киев - 40 млн, Одесса - 13 млн грн", - сравнила Геращенко.

Геращенко убеждена, в то время, как власть "фонтанирует идеями очередных посадок", ситуация с тестами в регионах - катастрофическая.

"Партийные ячейки "Европейской солидарности" обратились к местным органам власти с требованием предоставить информацию, доставлены ли в регионы тесты. В моей родной Черкасской области ситуация неудовлетворительная. По информации областного партийного отделения в самих Черкассах тестов в широком употреблении нет, подозрительные случаи проверяют через Государственный лабораторный центр Украины, на днях закупят дополнительные тесты на 70 тыс. грн для инфекционной больницы. В Умани провели специальную сессию и выделили 700 тыс. грн. на противодействие. В городе есть 25 тестов, будут закупать еще. Чернобай – выделили 442 тыс. грн, Канев – 100 тыс. грн. В Ватутино, Корсунь-Шевченковском, Каневе, Шполе, Звенигородке, Чернобае, Золотоноши сейчас тесты только предстоят", - сообщила Геращенко.

По ее словам, "Европейская солидарность" поддержит инициативу штрафов за несоблюдение карантина и умышленное заражение других за легкомыслие, но не поддержим уголовную ответственность в отношении больных.

"К уголовной ответственности надо привлекать тех, кто вывозит маски, и тех, кто месяц назад создал в правительстве бутафорский штаб по борьбе с корновирусом, и ничего не сделал для решения проблем с тестами, дезинфекционными средствами и аппаратами вентиляции легких, кто провалил информационную, коммуникационную, разъяснительную кампании, кто вообще не занимается регионами и только вчера, наконец, собрал СНБО", - резюмировала она.

Напомним, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 сегодня в мире превысило 150 тысяч.

13 марта в Украине был зафиксирован первый летальный случай от коронавируса COVID-19. Жертвой стала 71-летняя жительница Житомирской области, которая накануне вернулась из Польши.

Всего в Украине официально подтверждено 3 случая заболевания коронавирусом - два в Черновицкой области и один в Житомирской.