Геращенко виключає можливість прямого діалогу з "ЛДНР"

Геращенко відреагувала на заяву Дениса Пушиліна

Украинские власти не будут вести прямой диалог с представителями Донецкой и Луганской "народных республик". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого вице-спикера Верховной рады и представителя контактной группе Ирины Геращенко.

Она отметила, что в минском формате принимают участие Украина, Россия и ОБСЕ. При этом Россия выступает не как посредник, а как ответственная за выполнение минских соглашений сторона.

"Под соглашениями стоят подписи представителей трех сторон - Украины, РФ и ОБСЕ. В минских соглашениях нет ни слова о "ЛНР/ ДНР", - подчеркнула Геращенко.

Она добавила, что все "органы власти республик" является нелегитимными и не признаны даже в России.

"Поэтому и заявления их так называемых "представителей", какими бы не были фамилии этих людей, - это лишь бред Кремля. С Кремлем, при посредничестве наших международных партнеров, а не с марионетками Кремля будем говорить об освобождении Донбасса", - отметила Геращенко.

Отметим, сегодня главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что готов к прямым переговорам с Киевом. С таким же заявлением выступил и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Напомним, ранее было опубликовано расследование "Радио Свобода", в котором отмечается, что Украина может получать уголь из ОРДЛО через Беларусь.

Ранее также стало известно, что Украина готова к обмену 25 россиян в кратчайшие сроки.