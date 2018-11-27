Фото: нарада щодо допомоги українським морякам (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Україна вважає захоплених українських моряків військовополоненими

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко не виключає, що Росія застосовувала до українських моряків незаконні методи тиску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Геращенко у Facebook.

Геращенко повідомила, що сьогодні було проведено нараду за участі уповноваженого ВРУ з прав людини Людмили Денісової, представників ВМС, МінТОТ, МЗС та неурядових організацій для координації зусиль щодо надання правової, психологічної, соціальної допомоги родинам моряків і самим заручникам.

"Ми вважаємо хлопців військовополоненими, захопленими російськими сомалійськими піратами в нейтральних водах. Ми бачимо підлість Кремля, який не надавав інформацію, в тому числі через офіс омбудсмена, про стан здоров‘я і утримання хлопців, окупанти не до всіх допускають адвокатів. І судячи з провокаційного відео, запущеного в мережу, де хлопців примушують щось читати з листка, до них застосовували незаконні методи тиску", - написала вона.

Нагадаємо, вчора в РФ оприлюднили відеозапис так званого допиту українських моряків, проведеного Федеральною службою безпеки (ФСБ).

Зазначимо, українські моряки були захоплені російськими військовами у ході атаки на українські кораблі в Керченській протоці 25 листопада. Наразі відомо, що у полоні РФ перебувають 24 українських моряки, серед яких є поранені.