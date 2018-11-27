Геращенко не исключает, что Россия применяла к украинских морякам незаконные методы давления

Фото: совещание по помощи украинским морякам (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Украина считает захваченных украинских моряков военнопленными

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко не исключает, что Россия применяла к украинским морякам незаконные методы давления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Геращенко в Facebook.

Геращенко сообщила, что сегодня было проведено совещание с участием уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ВМС, МинВОТ, МИД и неправительственных организаций для координации усилий по оказанию правовой, психологической, социальной помощи семьям моряков и самим заложникам.

"Мы считаем ребят военнопленными, захваченными российскими сомалийскими пиратами в нейтральных водах. Мы видим подлость Кремля, который не предоставлял информацию, в том числе через офис омбудсмена, о состоянии здоровья и содержании ребят, оккупанты не допускают адвокатов. И судя по провокационному видео, запущенному в сеть, где ребят заставляют что-то читать с листа, к ним применяли незаконные методы давления", - написала она.

Напомним, вчера в РФ обнародовали видеозапись так называемого допроса украинских моряков, проведенного Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Отметим, украинские моряки были захвачены российскими военными в ходе атаки на украинские корабли в Керченском проливе 25 ноября. Известно, что в плену РФ находятся 24 украинских моряка, среди которых есть раненые.