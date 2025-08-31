Георгий Судаков стал игроком "Бенфики": контракт, суммы и первые слова украинца

Детали трансфера

"Бенфика" объявила о подписании Судакова в ночь на 31 августа. По информации клуба, аренда продлится до конца сезона 2025/26 и обошлась португальцам в 6,75 миллиона евро.

Летом 2026 года "орлы" обязаны выкупить контракт украинца за 20,25 миллиона. Еще 5 миллионов евро "Шахтер" может получить в виде бонусов.

Кроме того, донецкий клуб оставил за собой 25% от будущего трансфера полузащитника, однако "Бенфика" имеет право снизить эту долю до 15% после дополнительной выплаты в 6 миллионов евро.

В новой команде Судаков будет выступать под 10 номером.

Карьера в "Шахтере"

Георгий Судаков является воспитанником донецкого клуба. За первую команду хавбек дебютировал в октябре 2020 года.

За шесть сезонов в составе "горняков" он провел 148 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 26 ассистов. Судаков дважды становился чемпионом Украины и дважды выигрывал Кубок страны. В сезоне 2023/24 он был признан лучшим игроком УПЛ.

Последний матч за "Шахтер" Судаков провел в плейоф Лиги конференций против "Серветта", отыграв полные 120 минут и помог команде выйти в групповой этап турнира.

Первые слова в статусе игрока "Бенфики"

В комментарии клубному каналу футболист поделился эмоциями от перехода.

"Это невероятный клуб с невероятной историей. Для меня это шаг вперед. Здесь играет мой друг Анатолий Трубин, и мы можем расти вместе. Я хочу выиграть с "Бенфикой" чемпионат и Кубок Португалии, а также пройти как можно дальше в Лиге чемпионов", - отметил Георгий.

"Болельщики клуба невероятные - я чувствовал это в последние дни в социальных сетях. Спасибо за поддержку", - украинец также обратился к фанатам.

Украинцы в чемпионате Португалии

Судаков стал вторым украинским футболистом в составе "Бенфики" после вратаря Анатолия Трубина, который перешел в Лиссабон в 2023 году.

Также в Примейре выступает защитник Орест Лебеденко, играющий за "Викторию Гимарайнш".

Всего в истории "Бенфики" выступали четверо украинцев: Сергей Кандауров, Роман Яремчук, Анатолий Трубин и теперь Георгий Судаков.

Что известно о "Бенфике"

38-кратный чемпион Португалии и 26-кратный обладатель национального Кубка;

в сезоне 2024/25 клуб стал вице-чемпионом, уступив "Спортингу";

в новом сезоне команда прошла квалификацию и вышла в основной этап Лиги чемпионов, не пропустив ни одного гола.

Следующий матч "Бенфика" проведет 31 августа в чемпионате Португалии против "Алверки".