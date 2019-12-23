Геокадастр назвав умову скасування мораторію на продаж землі

У Госгеокадастре назвали умову скасування мораторію на відкриття ринку сільськогосподарських земель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Так, основною умовою скасування мораторію на продаж землі було набуття чинності закону про обіг земель.

"Оскільки прийняття закону не сталося, набули чинності пункти 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України. Згідно з яким, до набрання чинності закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2020 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, не допускається:

купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, земель, що перейшли до комунальної власності згідно з пунктом 21 цього розділу або передані в комунальну власність відповідно до статті 14 Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб;

Закону України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв), крім вилучення (викупу) їх для суспільних потреб; купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков повідомив, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів. За його словами, прийняття закону про обіг землі є лише частиною впровадження земельної реформи. Верховна рада протягом наступного року буде приймати законопроекти, які зможуть врегулювати всі земельні питання для функціонування ринку.

Також Разумков назвав термін, коли комітет завершить розгляд поправок до законопроекту про земельну реформу. Він дав доручення комітету завершити цей процес до 10 січня 2020 року.

Також повідомлялося, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня.