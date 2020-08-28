Гео Лерос заявив, що йому спалили машину

Народному депутату з фракції "Слуга народу" Гео Леросу спалили автомобіль. Подробиць на даний момент немає.

Про цей інцидент він повідомив на своїй сторінці в Facebook і виклав відео.

Нагадаємо, раніше Лерос опублікував відеозапис нібито з Денисом Єрмаком - братом керівника ОП Андрія Єрмака. На записах чоловік, схожий на Дениса Єрмака, обговорює з невстановленими особами призначення на різні державні посади.

Керівник ОП спростував правдивість відеозаписів і звернувся в правоохоронні органи. Зокрема, ДБР розпочало розслідування відразу за чотирма статтями.

Державне бюро розслідувань і Служба безпеки відкрили ряд кримінальних проваджень проти Лероса. Зокрема, за фактом незаконного прослуховування Дениса Єрмака і за фактом шахрайства.

Також справу відкрила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Тільки в цьому випадку виробництво порушили за фактом можливого зловживання владою при призначенні на посади в державні органи.

У той же час, у ЗМІ Лерос називали другом Андрія Вавриша, одного з київських забудовників, якого пов'язують з колишнім головою ОП Андрієм Богданом. Як відомо, раніше Богдан також заявив про підпал автомобіля.