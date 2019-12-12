Гент - Олександрія: прогноз букмекерів

Свій перший в історії груповий етап Ліги Європи "Олександрія" буде завершувати виїзним матчем проти бельгійського "Гента". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1".

12 грудня 22:00

Гент, стадіон "Геламко Арена"

Букмекери вважають господарів поля очевидними фаворитами зустрічі. На успіх "Гента" можна поставити з коефіцієнтом 1,25, тоді як перемога "Олександрії" оцінюється в 12,00. На нічийний результат зустрічі ставку можна зробити в 5,75.

На поєдинок УЄФА призначив бригаду арбітрів з Румунії. Головним рефері стане Раду Петреску, який в нинішньому сезоні вже працював на матчі української команди. Тоді в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи "Зоря" в Запоріжжі зіграла внічию з "Еспаньолом" (2:2).

"Олександрія" втратила шанси на вихід з групи програвши вдома у попередньому турі. Після п'яти турів команда Володимира Шарана набрала три очки. "Гент" наразі лідирує з дев'ятьма балами, але заочно вестиме боротьбу з "Вольфсбургом" (вісім очок) за перше місце у групі.