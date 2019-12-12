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Гент - Олександрія: анонс матчу

Новини » Спорт     12.12.2019 - 11:18
Гент - Олександрія: анонс матчу
Фото: "Гент" - "Олександрія" (twitter.com/FCO1948)

Готуємося до поєдинку шостого туру групи Ліги Європи

"Олександрія" на виїзді проведе матч шостого туру групового етапу Ліги Європи проти бельгійського "Гента". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважають український клуб аутсайдером поєдинку. Підопічні Шарана втратили всі шанси на вихід з групи.

12 грудня 22:00
Гент, стадіон "Геламко Арена"

Бронзовий призер чемпіонату України завершить свій шлях у єврокубках матчем в Бельгії. "Олександрія" втратила шанси на вихід в плей-офф в попередньому турі, програвши вдома "Вольфсбургу". Але хибно думати, що цей матч вже нічого не означає для підопічних Володимира Шарана. Команда спробує здобути першу перемогу у своєму дебютному виступі на груповому етапі.

"Гент", за який виступають українці Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук, достроково забезпечив собі вихід в плей-офф Ліги Європи. Проте бельгійська команда продовжує заочну боротьбу з "Вольфсбургом" за перше місце в групі, зайняти яке важливо з точки зору жереба 1/16 фіналу.

"Гент" і "Олександрію" розсудить румунська бригада арбітрів. Головним рефері зустрічі стане румунський рефері Раду Петреску, який в нинішньому сезоні вже працював на матчі української команди. Тоді в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи "Зоря" в Запоріжжі зіграла внічию з "Еспаньолом" (2:2).

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Новини України Ліга ЄвропиАлександриягрупповой раунд
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