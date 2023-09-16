RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Генштабе заявили об успехах у Клещиевки и Вербового

Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За последние сутки ВСУ имели успех в районе Клещиевки Донецкой области, а также возле Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Да, на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались атаковать в районах Ягодного и Богдановки. Силы обороны в результате штурмовых действий имели успех в районе Клищиевки.

А в Запорожской области ВСУ имели частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки - там они вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация под Клещиевкой и Вербовым

Напомним, 15 сентября полк имени Кастуся Калиновского опубликовал видео из Клищиевки. Они утверждали, что она уже якобы освобождена от российских кафиров . Однако позже пост удалили, а подразделение заявило, что за село все еще ведутся бои.

В тот же день стало известно о деоккупации села Андреевка недалеко от Клещиевки. А позже Генштаб ВСУ сообщил о частичных успехах недалеко от населенного пункта.

В отчете Институт изучения войны отметили, что в районе Вербового идут бои, однако его по состоянию на 15 сентября, вероятно, все еще контролируют россияне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныГенштаб ВСУ