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В Генштабе заявили, что оккупанты вывозят семьи из Луганска

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Луганск, Вторник 24 января 2023 07:22
В Генштабе заявили, что оккупанты вывозят семьи из Луганска Фото: россияне вывозят семьи из Луганска (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На Луганском направлении за последние 10 дней наблюдается уменьшение личного состава россиян, а из самого Луганска оккупатны вывозят семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что там оккупанты бросают в бой мобилизованных, тогда как профессиональные военные остаются в тылу.

Также, по имеющейся информации Генштаба, российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию РФ семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил РФ.

Напомним, что россияне продолжают вести наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, несмотря на многочисленные потери со своей стороны. На Купянском направлении они вели безуспешные наступательные действия, все атаки оккупантов были отражены силами ВСУ.

Также 22 и 23 января, россияне пытались провести наступательную операцию на Запорожском направлении, но потерпели неудачу. Кроме того, ВСУ провели успешные контрнаступательные действия в районе Бахмута.

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