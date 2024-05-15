Наступление РФ на Харьковскую область: в ОСГВ "Хортица" рассказали о ситуации

Попытки российских захватчиков прорвать оборону ВСУ на Харьковском направлении остановлены. Ситуация немного стабилизировалась, однако бои продолжаются.

Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ситуация остается обостренной, подразделения Сил обороны ведут активные оборонные бои. Однако попытки российских оккупантов прорвать нашу оборону остановлены, ситуация несколько стабилизирована, в частности на Харьковском направлении", - заявил он.

По словам Волошина, оперативная обстановка на Харьковском направлении остается сложной, при этом она динамично меняется.

"Продолжаются жестокие оборонные бои на значительной части нашей приграничной полосы. Там есть населенные пункты, на которых российские войска стараются закрепиться и использовать для дальнейшего продвижения", - отметил он.

При этом Волошин добавил, что за прошедшие сутки на Харьковском направлении отбито 11 атак россиян, в частности, на таких направлениях, как Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное.