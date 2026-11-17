Крымский мост получил серьезные разрушения после атаки Сил обороны 17 ноября. В результате удара обрушились автомобильный пролет и арка, а железнодорожная часть повреждена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

По информации военных, в результате удара упали арка и пролет автомобильной части переправы. Из-за разрушения проезд для машин стал невозможен. Железнодорожная часть моста устояла, но ее арка также повреждена.

"Россия годами строила вокруг него миф о "навеки российском" Крыме, и именно это сооружение теперь частично лежит в воде", - подчеркнули в Генштабе.

Там добавили, что эта атака была завершающим этапом продолжительной операции. В течение нескольких недель украинские подразделения последовательно выводили из строя российские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационные системы.

Это должно было подготовить условия для комплексного удара с применением украинских средств поражения.

"Для окупантов это не символический удар. Мост был главной артерией, которой на полуостров и дальше на юг Украины шли горючее, боеприпасы, техника и личный состав", - говорится в сообщении.

В Генштабе также обратили внимание на повреждения других переправ, используемых Россией для логистики.

Речь идет о мостах через Чонгар и в Геническе. На фоне этих ударов возможности оккупантов перевозить военные грузы на юг Украины по суше становятся все более ограниченными.