В Генштабе раскрыли масштабы повреждений Крымского моста после удара
Крымский мост получил серьезные разрушения после атаки Сил обороны 17 ноября. В результате удара обрушились автомобильный пролет и арка, а железнодорожная часть повреждена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По информации военных, в результате удара упали арка и пролет автомобильной части переправы. Из-за разрушения проезд для машин стал невозможен. Железнодорожная часть моста устояла, но ее арка также повреждена.
"Россия годами строила вокруг него миф о "навеки российском" Крыме, и именно это сооружение теперь частично лежит в воде", - подчеркнули в Генштабе.
Там добавили, что эта атака была завершающим этапом продолжительной операции. В течение нескольких недель украинские подразделения последовательно выводили из строя российские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационные системы.
Это должно было подготовить условия для комплексного удара с применением украинских средств поражения.
"Для окупантов это не символический удар. Мост был главной артерией, которой на полуостров и дальше на юг Украины шли горючее, боеприпасы, техника и личный состав", - говорится в сообщении.
В Генштабе также обратили внимание на повреждения других переправ, используемых Россией для логистики.
Речь идет о мостах через Чонгар и в Геническе. На фоне этих ударов возможности оккупантов перевозить военные грузы на юг Украины по суше становятся все более ограниченными.
Напомним, Крымский мост атаковали дважды - 16 и 17 ноября. После первого удара спутниковые снимки зафиксировали повреждение дорожного полотна на нескольких участках и деформацию арки.
В ночь на 17 ноября в районе Керченского пролива снова раздались взрывы. Движение переправой остановили, а OSINT-паблики сообщили об обвале части автомобильного пролета и арки в воду.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил проведение операции против Крымского моста. По его словам, для удара украинские военные применили разные виды вооружения, в частности FP-5 "Фламинго", Р-360 "Нептун", "Паляницу", "Руту" и FP-1.