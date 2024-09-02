В Генштабе сообщили о закрытом совещании с участием Сырского: о чем шла речь

Военное командование провело заседание по итогам деятельности ВСУ в августе этого года. Была использована закрытая сеть видеоконференцсвязи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Во время совещания главнокомандующий ВС Украины генерал Александр Сырский обратил внимание на необходимость повысить уровень боевого слаженности сформированных воинских частей. Речь также шла об усилении эффективности индивидуальной и коллективной подготовки личного состава к выполнению боевых задач.

Ситуация на линии фронта в течение августа 2024 года

С начала августа российская армия усиливала наступление по всей линии фронта. Однако пока самым горячим направлением остается Покровское. Россияне там смогли продвинуться на 11 километров до города Покровск, в связи с чем там был объявлен длительный комендантский час и эвакуация мирного населения.

Как рассказывал Сырский, на Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.

Также с начала августа ВСУ проводят операцию в Курской области. В настоящее время ВСУ взяли под контроль уже 100 населенных пунктов в российском регионе. Также там было захвачено большое количество пленных российских военных, их постараются обменять на пленных украинцев.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, действия ВСУ в Курской области являются частью крупной военно-дипломатической операции.

Также операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и опрокинула ее на это направление.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.