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В Генштабе показали, как украинские воины осваивают ПЗРК Starstreak

Фото: обучение украинских военных со Starstreak (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники обучаются управлению переносными зенитными ракетными комплексами Starstreak. В тренировках им помогает Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Как отметили в Генштабе, такое обучение поможет украинским военным защищать небо от российской авиации. 

 

Фото: обучение украинских новобранцев со Starstreak (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Также военное командование показало фото тренировок украинских новобранцев. 

Что известно о Starstreak

Starstreak - это британский ПЗРК, который предназначен для защиты от угроз с воздуха. Ракета Starstreak движется со скоростью, которая более чем в три раза превышает скорость звука. 

Снаряды, которые использует ПЗРК, могут несколько раз попасть в цель благодаря системе из трех боеприпасов, которые похожи на дротики. 

 

Возобновление производства ракет для Starstreak

Напомним, в прошлом году издание The Wall Street Journal писало, что на фоне войны в Украине Британия решила возобновить производство ракет для ПЗРК Starstreak.

Но, по информации издания, начало возобновление производства может занять много времени, поскольку такие снаряды сложно производить.

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