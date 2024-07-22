У Генштабі показали, як українські воїни освоюють ПЗРК Starstreak

Як зазначили у Генштабі, таке навчання допоможе українським військовим захищати небо від російської авіації.

Фото: навчання українських новобранців зі Starstreak (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Також військове командування показало фото тренувань українських новобранців.

Що відомо про Starstreak

Starstreak - це британський ПЗРК, який призначений для захисту від загроз з повітря. Ракета Starstreak рухається зі швидкістю, яка більш ніж утричі перевищує швидкість звуку.

Снаряди, які використовує ПЗРК, можуть кілька разів влучити в ціль завдяки системі трьох боєприпасів, які схожі на дротики.