В Генштабе показали, как украинские воины осваивают ПЗРК Starstreak

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

Как отметили в Генштабе, такое обучение поможет украинским военным защищать небо от российской авиации.

Фото: обучение украинских новобранцев со Starstreak (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Также военное командование показало фото тренировок украинских новобранцев.

Что известно о Starstreak

Starstreak - это британский ПЗРК, который предназначен для защиты от угроз с воздуха. Ракета Starstreak движется со скоростью, которая более чем в три раза превышает скорость звука.

Снаряды, которые использует ПЗРК, могут несколько раз попасть в цель благодаря системе из трех боеприпасов, которые похожи на дротики.