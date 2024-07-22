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В Генштабе показали, как украинские воины осваивают ПЗРК Starstreak

Понедельник 22 июля 2024 21:59
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В Генштабе показали, как украинские воины осваивают ПЗРК Starstreak Фото: обучение украинских военных со Starstreak (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники обучаются управлению переносными зенитными ракетными комплексами Starstreak. В тренировках им помогает Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Как отметили в Генштабе, такое обучение поможет украинским военным защищать небо от российской авиации.

Фото: обучение украинских новобранцев со Starstreak (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Также военное командование показало фото тренировок украинских новобранцев.

Что известно о Starstreak

Starstreak - это британский ПЗРК, который предназначен для защиты от угроз с воздуха. Ракета Starstreak движется со скоростью, которая более чем в три раза превышает скорость звука.

Снаряды, которые использует ПЗРК, могут несколько раз попасть в цель благодаря системе из трех боеприпасов, которые похожи на дротики.

Возобновление производства ракет для Starstreak

Напомним, в прошлом году издание The Wall Street Journal писало, что на фоне войны в Украине Британия решила возобновить производство ракет для ПЗРК Starstreak.

Но, по информации издания, начало возобновление производства может занять много времени, поскольку такие снаряды сложно производить.

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