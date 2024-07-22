У Генштабі показали, як українські воїни освоюють ПЗРК Starstreak
Українські захисники навчаються управлінню переносними зенітними ракетними комплексами Starstreak. У тренуваннях їм допомагає Велика Британія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.
Як зазначили у Генштабі, таке навчання допоможе українським військовим захищати небо від російської авіації.
Фото: навчання українських новобранців зі Starstreak (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Також військове командування показало фото тренувань українських новобранців.
Що відомо про Starstreak
Starstreak - це британський ПЗРК, який призначений для захисту від загроз з повітря. Ракета Starstreak рухається зі швидкістю, яка більш ніж утричі перевищує швидкість звуку.
Снаряди, які використовує ПЗРК, можуть кілька разів влучити в ціль завдяки системі трьох боєприпасів, які схожі на дротики.
Відновлення виробництва ракет для Starstreak
Нагадаємо, минулого року видання The Wall Street Journal писало, що на тлі війни в Україні Британія вирішила відновити виробництво ракет для ПЗРК Starstreak.
Але, за інформацією видання, початок відновлення виробництва може забрати багато часу, оскільки такі снаряди складно виробляти.
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