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У Генштабі показали, як українські воїни освоюють ПЗРК Starstreak

Понеділок 22 липня 2024 21:59
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У Генштабі показали, як українські воїни освоюють ПЗРК Starstreak Фото: навчання українських військових зі Starstreak (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники навчаються управлінню переносними зенітними ракетними комплексами Starstreak. У тренуваннях їм допомагає Велика Британія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

Як зазначили у Генштабі, таке навчання допоможе українським військовим захищати небо від російської авіації.

Фото: навчання українських новобранців зі Starstreak (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Також військове командування показало фото тренувань українських новобранців.

Що відомо про Starstreak

Starstreak - це британський ПЗРК, який призначений для захисту від загроз з повітря. Ракета Starstreak рухається зі швидкістю, яка більш ніж утричі перевищує швидкість звуку.

Снаряди, які використовує ПЗРК, можуть кілька разів влучити в ціль завдяки системі трьох боєприпасів, які схожі на дротики.

Відновлення виробництва ракет для Starstreak

Нагадаємо, минулого року видання The Wall Street Journal писало, що на тлі війни в Україні Британія вирішила відновити виробництво ракет для ПЗРК Starstreak.

Але, за інформацією видання, початок відновлення виробництва може забрати багато часу, оскільки такі снаряди складно виробляти.

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