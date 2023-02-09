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Украинские военные прибыли в Бельгию для обучения на подводных дронах

Новина українською →
Бельгия, Четверг 09 февраля 2023 21:38
Украинские военные прибыли в Бельгию для обучения на подводных дронах Фото: министр обороны Бельгии Человек Дедондер (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"Сегодня мы поздравляем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они пройдут обучение на подводных системах, поставленных Бельгией в Украину.

"Я выразил им свою глубокую поддержку и отдал честь за мужество, проявленное в течение почти года", - добавили министр.

Отметим, что в ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

Совет министров Бельгии в пятницу, 25 ноября, утвердил новый пакет военной помощи Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.

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