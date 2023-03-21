ВСУ нанесли удар в районе Бахмута: уничтожили склад боеприпасов и группу россиян

Сегодня, 21 марта, украинские военные в районе Бахмута уничтожили группу оккупантов и их склад боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Украинские военные во время проведения специальной разведки, в районе Бахмута обнаружили 3 группы россиян, по 10-13 человек каждая.

Фото: ВСУ уничтожили склад боеприпасов и группу россиян (t.me/rus_sof)

"Оккупанты скопились вблизи одного из домов, который использовался противником как склад БК", - сообщили в ССО.

В ВСУ сообщили, что благодаря слаженной работе операторов ССО вместе с подразделениями Сил Обороны была уничтожена 1 группа противника и склад боеприпасов.

"Остальные 2 группы выдвинулись для дальнейшей попытки штурма наших позиций", - сказали в Силах обороны.

Напомним, в Минобороны показали, как французский ЗРК Crotale "отработал" по российской крылатой ракете.

Ранее мы сообщали, что бригада "Рубеж" за последние сутки уничтожила 10 оккупантов.

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