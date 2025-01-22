Более 15 млрд убытков природно-заповедного фонда из-за войны: в ВР назвали прогноз по восстановлению

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк, ссылаясь на исследование влияния войны на окружающую среду.

В то же время стоимость восстановления оценить финансово пока невозможно - потеряны сотни тысяч экземпляров растительного и животного мира, внесенные в Красную Книгу, а минимум 2,5 млн га природоохранных территорий находятся под угрозой уничтожения. Учитывая это, экологический фактор входит в ТОП-3 главных при планировании мероприятий по восстановлению - наравне с экономическим и демографическим фактором.

Она сообщила, что одним из многих негативных последствий войны стало разрушение заповедных территорий на юге и востоке страны. Некоторые вообще необратимы, поскольку из-за российской агрессии уничтожены или существенно повреждены уникальные экосистемы.

"Минимум 16 млн га земель сейчас загрязнены боеприпасами. Минимум 100 млн тонн строительного мусора. Повреждены или даже разрушены 500 промышленных предприятий, из которых часть занималась химической промышленностью. Более того - сейчас под угрозой уничтожения как минимум 2,5 млн га природоохранных территорий и это еще не окончательные цифры. В общем, если говорить о природно - заповедном фонде, то только по приблизительным подсчетам его убытки составляют в среднем 15 млрд долларов", - отметила Шуляк.

Она добавила, что согласно данным исследования, из 80 учреждений ПЗФ 25 находятся на ВОТ. На их территориях враг размещает военную технику, занимается браконьерством. Кроме этого, часть затоплены, на некоторых периодически возникают пожары. Как следствие, там уничтожено или повреждено почти 10 млн деревьев и 75 тыс экземпляров животного мира. А убытки из-за загрязнения почв боеприпасами составляют почти 12 млн долл, а из-за уничтожения экземпляров животного и растительного мира, которые занесены в Красную книгу - почти 15 млн долларов.

"К сожалению, некоторые потери необратимы. Восстановление по другим будет длиться десятилетиями, если не сотнями лет. В частности, речь идет о разминировании украинских территорий, загрязненных боеприпасами, поскольку треть из них пока остается заминированной. Впрочем, важным промежуточным достижением в этом плане стало то, что в прошлом году Украине удалось разминировать территорию, площадью более 10 тыс кв. км", - сообщила Шуляк.

В то же время, парламентарий подчеркнула, что экологический аспект восстановления можно отнести к важнейшим и одновременно сложным в восстановлении Украины, поскольку этот процесс может длиться от нескольких десятков до сотен лет. Поэтому громады должны подойти к решению этого вопроса не менее внимательно и придирчиво, чем к восстановлению всех видов инфраструктуры и жилья. К тому же, отметила она, поскольку преодоление экологических вызовов - обязательный пункт создания ПКВ, громадам, которые рассчитывают привлекать для нужд восстановления донорское финансирование, без этого будет трудно реализовать меры по восстановлению.

"Все эти экологические вызовы должны быть учтены при планировании восстановления. Это один из трех первоочередных факторов, которые должна анализировать громада прежде чем создавать программу своего комплексного восстановления - вместе с экономическим и демографическим. Более того, ОМС должны не просто зафиксировать экологические разрушения и убытки, которые из-за них понесла громада, а и дать четкие предложения относительно того, каким образом будут преодолеваться эти вызовы", - резюмировала Шуляк.