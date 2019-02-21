У Генштабі заявили про спробу підпалу арсеналу ЗСУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загрозу оперативно ліквідовано

Сьогодні, 21 лютого, було попереджено спробу підпалу на одному з арсеналів Збройних Сил України (ЗСУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Як зазначається, загрозу було оперативно ліквідовано. Жодних наслідків не було зафіксовано. Наразі тривають невідкладні слідчі дії правоохоронних органів.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року, поблизу одного з арсеналів Збройних сил України в лісовій місцевості було виявилено та затримано трьох підозрілих громадян, які наближалися до зони охорони. Затриманих передали правоохоронцям.

РБК-Україна писало, що вночі 9 жовтня 2018 року на арсеналі боєприпасів в Ічні (Чернігівська область) сталася пожежа. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з НП жителів Ічні та 30 прилеглих селищ евакуювали.

Після проведення розслідування, військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко заявляв, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею сталися унаслідок диверсії.