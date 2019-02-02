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Поблизу арсеналу ЗСУ вночі затримали трьох невідомих

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 10:32
Поблизу арсеналу ЗСУ вночі затримали трьох невідомих
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затриманих передали правоохоронцям

Вчора, 1 лютого 2019 року, поблизу одного з арсеналів Збройних сил України в лісовій місцевості чергова зміна виявила та затримала трьох підозрілих громадян, які наближалися до зони охорони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook Генерального штабу ЗСУ. 

Як зазначається, затримання проводилося спільно з оперативним підрозділом військової служби правопорядку ЗС України.

Про подію повідомили представників Національної поліції України та Служби безпеки України в зоні їхньої відповідальності. Затриманих передано правоохоронцям.

"Закликаємо громадян негайно повідомляти правоохоронним органам про підозрілих осіб поблизу військових об’єктів, - наголошують у Генштабі.

Поблизу арсеналу ЗСУ вночі затримали трьох невідомих 

Нагадаємо, вночі 9 жовтня 2018 року на арсеналі боєприпасів в Ічні (Чернігівська область) сталася пожежа. На складах знаходилося 69,5 тисяч тонн боєприпасів. У зв'язку з НП жителів Ічні та 30 прилеглих селищ евакуювали.

Після проведення розслідування, військовий прокурор центрального регіону України Григорій Рябенко заявляв, що вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися унаслідок диверсії. 

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